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Молния

Молния прицельно бьет по Останкинской башне - видео

CC0 / Pixabay / O12
В России
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88 0 0

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент, в который атмосферный разряд нашел свою мишень.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. На кадрах видна яркая линия на фоне серого грозового неба, которая доходит до шпиля башни и исчезает.

Автор видео не указал, когда именно произошел инцидент.

Мощнейший разряд молнии во время шторма в Греции попал на видео >>>

Ранее синоптики центра погоды "Фобос"рассказали, что за минувшие сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков (23 миллиметра).

По их сведениям, в среду во второй половине дня также ожидаются сильные дожди.

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