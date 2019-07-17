Молния прицельно бьет по Останкинской башне - видео

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. На кадрах видна яркая линия на фоне серого грозового неба, которая доходит до шпиля башни и исчезает.Автор видео не указал, когда именно произошел инцидент.
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Ранее синоптики центра погоды "Фобос"рассказали, что за минувшие сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков (23 миллиметра).
По их сведениям, в среду во второй половине дня также ожидаются сильные дожди.
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