Лавров: в Германии есть силы, которые нагнетают токсичность вокруг RT и Sputnik

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Германии есть силы, которые нагнетают атмосферу вражды и "токсичности" вокруг российских СМИ, в частности Sputnik и RT.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post, комментируя доклад контрразведки ФРГ, в котором RT и Sputnik обвиняются в "распространении пропаганды и дезинформации".

Лавров отметил, что в кампании по дискредитации Sputnik и RT Deutsch участвовали представители местного политического класса и профессиональных журналистских объединений.

Глава МИД заметил, что невозможно вообразить аналогичное поведение России в отношении к СМИ Германии. Лавров подчеркнул, что в данном вопросе необходимо руководствоваться принципами свободы средств массовой информации и недискриминационного доступа граждан к информации, которые закреплены в документах ООН, ОБСЕ и других международных структур.

Министр заметил, что источники финансирования Sputnik и RT, в том числе и государственные, указаны на их официальных страницах и это нормальная практика.

"Никаких "сенсаций" здесь искать не нужно. Например, правительства ФРГ, Франции, Великобритании, США, Китая, Катара и Саудовской Аравии, других стран тоже субсидируют различные СМИ", - сказал Лавров.

Более того, он считает, что российские СМИ осуществляют свою деятельность в соответствии с германским законодательством и высокими журналистскими стандартами.

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В докладе Федерального ведомства по защите Конституции (контрразведка ФРГ) Германии утверждалось, что Россия предпринимает попытки влиять на общественное мнение в ФРГ и главными инструментами воздействия являются RT Deutsch и Sputnik. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя этот доклад, заявила, что Москва воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ, как дискриминацию.