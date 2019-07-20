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Инна Чурикова

Директор "Ленкома" о диагнозе и состоянии Чуриковой после падения со сцены

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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В театре поделились информацией, которая интересует множество поклонников таланта известной актрисы.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой улучшилось, рассказал РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели", — сказал он, добавив, что актриса пока остается в больнице.

Ирину Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского вечером 18 июля, после того как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль пришлось прервать.

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Некоторое время Чурикова провела в реанимации, но затем ее перевели в обычную палату. Медики оценивали ее состояние как средней степени тяжести.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").

В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за роль в фильме "Военно-полевой роман". Наиболее известные ее роли в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая" и "Ширли-мырли".

В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.

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