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Главный военно-морской парад

В преддверии Дня ВМФ России пройдет репетиция парада

© Sputnik / Александр Гальперин
В России
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В Санкт-Петербурге и Кронштадте экипажи кораблей отработают прохождение в составе парадного строя.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. В первой сводной репетиции Главного Военно-Морского парада примут участие около 20 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, переданных промышленностью ВМФ России в последние годы, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Будут задействованы, в частности, ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов», фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Орел», корвет проекта 20380 «Стойкий», патрульные катера проекта 03160 типа «Грачонок», морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов», малый ракетный корабль проекта 22800 «Ливень».

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Корабли выйдут на большой Кронштадтский рейд и в устье реки Невы из акватории Финского залива, отработают вопросы маневрирования в парадном строю на заданных скоростях хода, корабельные расчеты отработают совместные действия по обеспечению удержания кораблей на заданных курсах.

Над Кронштадтом пройдет парадный строй самолетов морской авиации ВМФ России.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Всего в парадном строю пройдут более 40 кораблей и около 40 воздушных судов морской авиации, представляющих Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.

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