Умер актер из фильма Гайдая "Спортлото-82"

Последние 30 лет из-за травмы позвоночника Кмит был прикован к инвалидному креслу.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

Последние 30 лет из-за травмы позвоночника Кмит был прикован к инвалидному креслу. Три месяца назад из жизни ушла его мать – известный фотохудожник Галина Кмит.

Фильм "Спортлото-82" вышел на экраны в 1982 году. Кмит исполнил в картине роль Павла, жениха девушки Тани, которая едет к нему на отдых. Вскоре после съемок Кмит получил серьезную травму позвоночника. Позднее он сыграл роли в фильмах "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо-младшего и сериале "Поворот ключа" Ивана Щеголева, занимался поэтическим творчеством и изобразительным искусством.

Отрывок из фильма "Спортлото-82".

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