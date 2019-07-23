Приток мигрантов в Россию из Молдовы сократился – эксперты

Миграционный приток населения в Россию в январе-апреле обновил максимум за десять лет, отмечается в отчете Института Гайдара и РАНХиГС.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. В январе-апреле текущего года миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ – на 57,4%, с другими странами – в 5,2 раза. Из стран – крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной.

"При этом сократился показатель миграционного прироста с Белоруссией и Молдовой. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения", - уточняется в отчете "Мониторинг экономической ситуации в России", подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, который есть в распоряжении РИА Новости.

В том же документе отмечено, что миграционный приток населения в Россию в январе-апреле обновил максимум за десять лет и составил 98 тысяч человек.

"В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения России резко увеличился, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну – 218,6 тысячи против 177,3 тысячи за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось", - уточняется в отчете.

По мнению авторов исследования, динамика числа прибывших в 2019 года по сравнению с предыдущими годами "выглядит аномальной".

"Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Численность иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась", - отмечают эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

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Эксперты предполагают, что причина резкого роста прибытий может заключаться в недоучете их в 2018 году, когда миграционный прирост населения (125 тысяч человек) оказался самым низким за многие годы. "Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции, предпринятой в текущем году", - рассуждают они.

Миграционный прирост РФ со странами дальнего зарубежья в начале 2019 года (11,6 тысячи человек) не только был выше показателей последних лет, но и данных за 2011 год, когда он был максимальным (9 тысяч человек за январь-апрель, 31,4 тысячи – в целом за год). Причем показатели растут в отношении большинства стран. В наибольшей степени увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза). Число выбытий в страны дальнего зарубежья сократилось на 7%.

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