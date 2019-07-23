Гацкан – в "Крыльях Советов": готов играть и приносить пользу команде

Раньше молдавский футболист уже работал в "Ростове" под руководством Миодрага Божовича, который сейчас тренирует самарцев.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Молдавский полузащитник Александр Гацкан во вторник подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов", говорится в сообщении на официальном сайте этого футбольного клуба.

В середине прошлой недели Гацкан сообщил, что покидает ФК "Ростов", цвета которого защищал с 2008 года, а в последние годы был капитаном команды. Летом прошлого года руководство клуба и болельщики признали нашего земляка легендой и символом "Ростова".

"Сегодня молдавский игрок Александр Гацкан прибыл в Самару, где подписал контракт с ПФК "Крылья Советов". Соглашение с Александром заключено по схеме "1+1", - говорится в сообщении самарского клуба.

За "Крылья Советов" Александр будет выступать под номером 8. Гацкан присоединится к команде в среду на утренней тренировке.

Как заявил футболист, решение уйти из "Ростова" было тяжелым.

"Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь "Крыльям". Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я рад находиться здесь. Цель – добиваться положительных результатов, это самое главное", - добавил Гацкан в интервью клубной пресс-службе.

Раньше Гацкан уже работал под руководством Миодрага Божовича в "Ростове". По его словам, в том числе и фактор того, что этот специалист сейчас тренирует самарцев, повлиял на переход именно в Самару.

"Мы два с половиной года работали с Божовичем, выиграли Кубок России, достаточно хорошо знакомы. Мы хорошо общались и понимали друг друга, поэтому, я думаю, проблем у нас не будет. Я знаю его требования, выполнял их в "Ростове", теперь буду стараться делать это в "Крыльях", - пояснил полузащитник.

Также Гацкан сообщил, что готов выйти на поле уже в следующем матче.

"Я прошел с "Ростовом" сборы, тренировался, играл и чувствую себя готовым. Нужно просто притереться к команде и понять, как ребята играют. Думаю, это не будет проблемой. Знаю, что Божович предпочитает атакующий футбол… Команда сейчас новая, все притрутся друг к другу и все будет хорошо", - заключил игрок.

В 2015 году Гацкана признали лучшим футболистом года в Молдове. Осенью 2018-го он завершил карьеру в национальной сборной, сосредоточившись на выступлениях за клуб.

Ранее контракт с "Крыльями Советов" подписал атакующий полузащитник сборной Молдовы Раду Гынсарь.

Таким образом, цвета самарского клуба теперь будут защищать два молдавских футболиста.

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