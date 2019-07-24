КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровске.
По его словам, Следственный комитет в ближайшее время должен представить результаты расследования трагедии.
В то же время глава государства подчеркнул, что первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при возникновении ЧП.
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