Глава государства ждет от Следственного комитета результатов расследования в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровске.

По его словам, Следственный комитет в ближайшее время должен представить результаты расследования трагедии.

В то же время глава государства подчеркнул, что первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при возникновении ЧП.

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