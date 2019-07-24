20:37 24 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск
Президент РФ Владимир Путин .

Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровске

© Sputnik / Алексей Филиппов
В России
Получить короткую ссылку
30 0 0

Глава государства ждет от Следственного комитета результатов расследования в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровске.

По его словам, Следственный комитет в ближайшее время должен представить результаты расследования трагедии. 

В то же время глава государства подчеркнул, что первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при возникновении ЧП.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пожар в лагере под Хабаровском – видео с места происшествия
Трагедия в детском лагере под Хабаровском: число жертв растет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Кишиневцам будет, где отдохнуть: в столице оборудуют новое место
Где еще отдохнуть кишиневцам: в столице оборудуют новую зеленую зону – видео
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться