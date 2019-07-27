Составлен топ самых популярных российских курортов у туристов

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Самое большое число летних туров на российские курорты продано в Краснодарский край — 54%, что на 6% меньше, чем в прошлом году, свидетельствую данные сервиса Travelata.ru.

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При этом, отдых в Крыму привлек 45% выкупивших путевки, это на 6% больше, чем год назад.

Другие российские курорты выбрал всего 1% покупателей.

Для составления рейтинга, специалисты сервиса проанализировали продажи туров от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в Крыму в среднем отдыхают девять дней, в Краснодарском крае — восемь.

Лидером по числу принятых организованных туристов в Крыму стала Алушта (22%). В пятерку также попали Николаевка (13%), Ялта (13%), Саки (8%), Феодосия и Евпатория, разделившие пятое место (по 7% туристов остановились там).

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В Краснодарском крае больше всего гостей принял Адлер (59% путевок). Второе место (13%) - у Красной Поляны, которая считается не летним, а зимним курортом. По 10% туров путешественники приобрели в Анапу и Сочи, по 2% продаж пришлось на Хосту, Лоо, Геленджик и Лазаревское.

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