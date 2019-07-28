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Президент РФ В. Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

В России отмечают День ВМФ: проходит военно-морской парад - видео

© Sputnik / Алексей Даничев
В России
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Смотрите на видео, как проходил парад в Санкт-Петербурге во время празднований Дня ВМФ.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Празднование в России Дня Военно-морского флота (ВМФ) в этом году выпало на 28 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад, где в торжественном строю были 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.

В Петербурге в мероприятиях в честь Дня ВМФ принял участие президент России Владимир Путин.

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков. Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество", - сказал Путин.

По его словам, ВМФ России в числе первых использует новейшую технику и разрабатывает перспективные решения.

"Военно-морской флот внес огромный вклад в развитие отечественной науки. И сегодня в числе первых осваивает новейшую технику. Эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения", - заявил Путин.

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В 2019-м - это 26 иностранных военных делегаций.

Из Индии для участия в главном параде в Кронштадт прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая - эскадренный миноносец "Си Ань". На параде они проходят вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта после прохождения российских кораблей и подводной лодки.

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