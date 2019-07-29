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Кремль и здание МИД

Нет запрету: молдавские чиновники после паузы стали ездить в Россию

© Sputnik / Владимир Песня
В России
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Тема:
Молдова после политического кризиса (70)
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Молдавские власти отменили запрет на поездки в РФ депутатов и чиновников.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Официальный Кишинев отменил запрет на поездки членов парламента и правительства в Россию. Об этом рассказал президент Игорь Додон.

"Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в Российскую Федерацию и обсуждали вопросы двусторонней повестки", - сообщил президент Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

Парламент и правительство два года назад - в марте 2017 года приняли решение запретить чиновникам ездить в Россию.

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По словам президента, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из нашей страны отправилась в Москву.

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"Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России", - отметил президент.

Он также напомнил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приглашение главе молдавского кабмина Майе Санду приехать с визитом, чтобы обсудить двусторонние отношения.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (70)

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Теги:
чиновники, Молдова, Россия


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