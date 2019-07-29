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Гречаная: Кишинев хочет наладить отношения с Россией на всех уровнях

© Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard
В России
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Тема:
Молдова после политического кризиса (71)
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По мнению спикера парламента Зинаиды Гречаной, сотрудничество между государствами должно быть не только на уровне президентов.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Молдова хочет наладить отношения с Россией на всех уровнях, об этом заявила глава парламента Зинаида Гречаная в интервью РИА Новости.

"Сотрудничество между государствами должно быть не только на уровне президентов - следует разблокировать все взаимоотношения. Крайне важным для Молдовы является восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией на всех уровнях", - сказала Гречаная.

По ее словам, первый зарубежный визит председателя парламента РМ с делегацией, в состав которой вошли представители от всех фракций правящей коалиции, состоялся в Госдуму, в Совет Федерации, и правительство РФ.

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Гречаная считает, что этот визит вышел крайне конструктивным.

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"Мы заверили, в том числе Совет Федерации, что молдавская делегация будет участвовать в заседаниях МПА СНГ, и обязательно в них будет участвовать председатель парламента Молдовы. Уже созданы группы дружбы с Государственной думой и Советом Федерации, в которые вошли представители всех фракций парламента и которые возглавили депутаты-социалисты", - сказала Гречаная

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Тема:
Молдова после политического кризиса (71)

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Теги:
Зинаида Гречаная


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