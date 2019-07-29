Гречаная: Кишинев хочет наладить отношения с Россией на всех уровнях

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Молдова хочет наладить отношения с Россией на всех уровнях, об этом заявила глава парламента Зинаида Гречаная в интервью РИА Новости.
"Сотрудничество между государствами должно быть не только на уровне президентов - следует разблокировать все взаимоотношения. Крайне важным для Молдовы является восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией на всех уровнях", - сказала Гречаная.
По ее словам, первый зарубежный визит председателя парламента РМ с делегацией, в состав которой вошли представители от всех фракций правящей коалиции, состоялся в Госдуму, в Совет Федерации, и правительство РФ.
Гречаная считает, что этот визит вышел крайне конструктивным.
Гайчук: Молдова может стать международной площадкой для мирных переговоров>>>
"Мы заверили, в том числе Совет Федерации, что молдавская делегация будет участвовать в заседаниях МПА СНГ, и обязательно в них будет участвовать председатель парламента Молдовы. Уже созданы группы дружбы с Государственной думой и Советом Федерации, в которые вошли представители всех фракций парламента и которые возглавили депутаты-социалисты", - сказала Гречаная
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK