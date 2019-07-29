В России началось серийное производство истребителей нового поколения

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

"Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 г. запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов", - отмечается в тексте.

В конце июня глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.

Эксперт в области авиации журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных особенностях Су-57.

"К его преимуществам я бы отнес, прежде всего, незаметность, гармонично сочетающуюся со сверхманевренностью. Также в числе несомненных преимуществ ‒ его радиоэлектронная система. Примерные ее аналоги, только худшего качества, стоят на американском F-35. Это так называемый распределенный радар, который обеспечивает самолету круговой обзор. У Су-57 эти системы интегрированы в обшивку", ‒ отметил Дмитрий Дрозденко.

"Что касается вооружения, которое будет устанавливаться на Су-57, то мы пока не знаем, что именно будет выбрано. Но известно, что это будет оружие, превосходящее зарубежные аналоги", - добавил Дрозденко.