Политологи: россияне воспринимают Путина важной частью государства

Чего ожидают избиратели, которые хотели бы видеть Владимира Путина президентом и после 2024 года, прокомментировали российские политологи.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Результаты опроса "Левада-центра", согласно которым 54% респондентов хотели бы видеть Владимира Путина у власти после 2024 года, свидетельствуют о том, что россияне пока не видят достойных альтернатив ему, хотя есть ряд политиков, которые стабильно получают высокую оценку у общества, заявили РИА Новости эксперты, отметив, что преемником все же станет представитель нового политического поколения, который сможет предложить свежие решения, в том числе и в сфере экономики.

По данным на сайте "Левада-центра", в июле 2019 года 54% респондентов сказали, что хотели бы видеть Путина на посту президента России по истечению его нынешнего срока, то есть после 2024 года. Еще 38% ответили на этот вопрос отрицательно, свидетельствуют данные опроса.

"Главное, как мне представляется, состоит в том, что подтвердилась важная особенность российского общественного мнения, которое состоит в том, что Владимира Путина воспринимают как неразрывную часть российской государственности, как важнейший атрибут российского государства. Это фиксировалось ранее, это достаточно длительная тенденция, эта характеристика подтвердилась и сейчас", - отметил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Он добавил, что важную роль в позитивных оценках действующего президента сыграло то, что Путин постоянно реагирует на самые сложные проблемы, которые встают перед Россией и ее гражданами.

"Будь то вопросы мировой политики и различные кризисы, которые происходят в международных отношениях, или те сложные иногда и чрезвычайные ситуации, которые иногда случаются и происходят в нашей стране. В этом смысла Владимир Путин как был, так и остается верен сам себе – он берет ответственность на себя, принимает решения. И люди видят, что для президента Путина интересы российских граждан никогда не уходят из поля его внимания. Президент Путин – это работающий президент, ответственный президент, постоянно думающий о судьбе России и о благополучии российских граждан", - пояснил Зудин.

По мнению политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, стоит посмотреть на возраст респондентов. По его словам, пожилые люди не склонны что-то менять, поэтому интересно было бы посмотреть, как распределяются голоса молодежи и людей среднего возраста.

Также, по мнению Калачева, важно понимать, чего ожидают те люди, которые хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года.

"Я думаю, они хотят, чтобы он сосредоточился на повестке внутреннего развития. Собственно говоря, этого и ожидали после выборов. Рейтинг, безусловно, высокий, но он должен быть подкреплен реальным экономическим ростом, улучшением жизни людей, повышением их доходов и прочими вещами, которые связаны с социальным самочувствием. А если у политика высокий рейтинг, но при этом социальное самочувствие и социальный оптимизм идут вниз, если люди перестают верить в будущее, то это рейтинг безнадежности", - подчеркнул он.

Однако сам Путин, по его мнению, вряд ли решится пойти на еще один президентский срок. Тем не менее, положение у власти и влияние нынешний глава России, скорее всего, сохранит, считает эксперт.

"В качестве президента он после 2024 года не останется. Я абсолютно в этом уверен. Влиять на российскую политику он будет всегда, это понятно. Вся нынешняя элита так или иначе ему обязана, но думаю, что это его последний срок. Не думаю, что он вообще очень держится за эту власть. Очевидно, что он уже и сам устал, но не видит, кому можно было бы передать бразды правления. Он же в любом случае хочет быть национальным лидером. А национальный лидер и президент не всегда совпадают", - сказал Калачев.

В таком случае, подчеркнул политолог, на первый план выйдет вопрос поиска правильного преемника.

"Не думаю, что он готов растратить свой рейтинг на еще одно участие в президентских выборах, но если он правильно обозначит преемника, которого примет большинство, то рейтинг Путина вырастет. Если он как политик хочет оставаться популярным до конца своих дней, то нужен маневр, нужно чем-то пожертвовать, дать кому-то дорогу, показать, что власть – это не самоцель, а только инструмент борьбы за улучшение ситуации в стране", - резюмировал Калачев.

Эксперты отметили, что российское общественное мнение пока не видит явных кандидатов на роль преемника Путина, но существует целый ряд российских политиков и государственных деятелей, которых оно устойчиво оценивает положительно.

"Один из них Сергей Шойгу, глава минобороны, другой – это Сергей Лавров. Они устойчиво получают позитивные оценки уже длительное время. Но и у того, и у другого есть одно очень интересное свойство – все они работают вместе с Владимиром Путиным, все они работают под его руководством, это члены его команда", - сказал Зудин.

Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения>>>

По мнению Калачева, у общества сейчас также есть запрос на омоложение лиц, стоящих у власти. Многие хотели бы увидеть у руля представителей нового политического поколения, которые могут предложить свежие решения, в том числе и в сфере экономики, полагает он.

"Поэтому я думаю, что если говорить о возможном преемнике президента, то это должен быть явно представитель другого политического поколения, который пользуется доверием Путина, который может обеспечить преемственность, но все же добавить к образу президента что-то новое. Электоральная усталость характерна для любого общества, невозможно вечно быть популярным. Рано или поздно люди от тебя устают. Срок годности и срок эксплуатации есть у всего, даже у политиков",- добавил политолог.

Опрос "Левада-центра" проведен 18 – 24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK