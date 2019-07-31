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Голосование на выборах России, иллюстративное фото

Сын музыканта Игоря Талькова решил пойти в политику

© Sputnik / Miroslav Rotari
В России
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Тальков-младший связал свою жизнь с музыкой и в начале века выпустил несколько альбомов.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Сын российского музыканта Игоря Талькова решил связать свою жизнь с политикой. По крайней мере, он планирует стать депутатом, но не парламента, а областной думы. 

Arest
CC0 / Pixabay / 4711018
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Как отмечают СМИ, база данных избиркома Тулы содержит данные о регистрации в качестве кандидата Игоря Талькова, которому 37 лет. Дата его рождения совпадает с данными Игоря Талькова-младшего. Он баллотируется по спискам Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в думу Тульской области.

Тальков-младший связал свою жизнь с музыкой и в начале века выпустил несколько альбомов.

Отец музыканта - один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков - родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка рядом со Щекино. В Щекино он учился в школе №11. Здесь же начал заниматься музыкой, играл в школьном ансамбле, руководил хором. Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" при невыясненных обстоятельствах.

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В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня 2019 года, выборы пройдут в единый день голосования 2020 года.

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