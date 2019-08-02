Путин упростил получение права на временное проживание в России

В России расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

КИШИНЕВ 2 авг - Sputnik. В России вышел закон, который упрощает выдачу разрешения на временное проживание в стране отдельным категориям иностранцев. Документ подписал в пятницу президент Российской Федерации Владимир Путин.

В законе отмечается, что сокращается с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Также разрешение на временное проживание будет выдаваться отдельным категориям иностранных граждан без учёта квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.

Вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (в настоящее время по общему правилу он выдается на пять лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Помимо этого, уточняется перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты правительства. Теперь оно должно выдаваться иностранцу, который прожил в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание.

Полный текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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