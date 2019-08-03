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Стартовали Армейские международные игры-2019

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Пятые армейские международные игры начались в субботу в подмосковном парке "Патриот" и на полигоне "Алабино".

Международные армейские игры (АрМИ) начались 3 августа 2019 в Подмосковье. В этом году событие будет масштабным. Соревнования пройдут в России, Казахстане, Белоруссии, Китае, Индии, Иране, Армении, Азербайджане, Узбекистане и Монголии. 

Соревнования открыли зрелищные заезды на Танковом биатлоне. В ближайшие две недели военнослужащие примут участие в 30 международных соревнованиях.

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