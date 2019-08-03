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Следственный комитет

В России через Фонд борьбы с коррупцией "отмывали" один миллиард рублей

© Sputnik / Константин Чалабов
В России
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Следователи СК России устанавливает личности всех участников преступления.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей возбуждено в России. Об этом стало известно в субботу после завлений официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко. 

Пограничный пункт на молдавско-румынской границе
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сказала представитель СК, ее цитирует РИА Новости.

 Петренко уточнила, что с 2016 по 2018 годы "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая его сотрудников", получили деньги от третьих лиц. Эти деньги, отметила представитель СК, были приобретены преступным путем.

"Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков", - уточнила Петренко.

Следствие устанавливает личности всех участников преступления. Кроме того, следователи намерены найти источники получения преступных денежных средств.

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