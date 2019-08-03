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Более 90 тысяч человек посетили фестиваль "Шашлык Live" в Москве

© Sputnik / Сергей Пятаков
В России
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Люди приходили с семьей, друзьями, чтобы не только попробовать шашлыки под открытым небом, но и послушать любимые рок-группы.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Более 90 тысяч человек собрал московский фестиваль "Шашлык Live". Первы день масштабного мероприятия прошел в субботу в Парке Горького. 

Такие цифры приводятся на сайте администрации Москвы.

Фестиваль "Шашлык Live" проходит в Парке Горького, на Пушкинской набережной, 3 и 4 августа. В программе фестиваля значится выступление  рок-групп "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", а также Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.

"Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького уже посетили более 90 тысяч человек. Они съели свыше 12,5 тысячи порций шашлыка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что готовить угощения из мяса и овощей столичные повара будут до вечера.

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