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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

В Сибири на территории воинской части прогремел взрыв

© Sputnik / Николай Хижняк
В России
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По данным местных властей, слышны взрывы снарядов в районе воинской части 74008. Проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Взрыв на складе боеприпасов произошел в Красноярском крае России, сообщают СМИ, ссылаясь на экстренные службы региона. Один ребенок и трое взрослых пострадали во время ЧП.

По информации телеканала RT, на складе взорвался снаряд. Проводится эвакуация местных жителей.

Военные и МЧС направили силы на локализацию пожара.

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Публикация от ДЕЛА.РУ (@dela24ru)

Местные власти рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы, сообщает РИА Новости с ссылкой на главу администрации города Арчинска, в округе которого и произошло ЧП.

"Слышны взрывы снарядов в районе воинской части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым (мэр Ачинска. — Прим. ред.). Просьба: жителям города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта", — говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.

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Публикация от Денис Тараканов (@denis_tarakanov_600)

В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.

Министр обороны Сергей Шойгу направил на место событий своего заместителя Дмитрия Булгакова и группу специалистов.



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