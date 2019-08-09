Как за 20 лет у власти изменился Путин: что в нем осталось прежним - эксперты

Президент России Владимир Путин 20 лет назад пришел в большую политику, о том, какие качества глава государства сохранил за прошедшие годы, как менялось его мировоззрение, отношения с Западом и взгляды на кадровые вопросы, рассказали политологи.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Двадцать лет назад девятого августа 1999 года президент России Борис Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина, временное исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на Владимира Путина, который в этот же день ранее был назначен первым заместителем председателя правительства.

Памяти Щ-308 "Семга": Путин в батискафе спустился на дно Финского залива>>>

Кандидатура Путина была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра, в этот же день в ТВ-обращении Ельцин назвал Путина преемником. Подробнее - в обзоре РИА Новости.

От темной лошадки до главного кандидата

По словам ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова, назначение Владимира Путина и.о. председателя правительства и последующее заявление президента Бориса Ельцина о приемнике стало полной неожиданностью в августе 1999 года.

"Путин, конечно, не был совсем новым человеком, он все-таки занимал значимые посты – был секретарем Совета безопасности и главой ФСБ. Для Ельцина, который с особым вниманием относился к тому, чтобы поддерживать баланс между правоохранительными органами и силовыми структурами, чтобы не позволять никому из силовиков чрезмерно усиливаться, то, что он пошел на назначение одного человека сразу на два таких высоких поста - это было проявлением высочайшего доверия Путину. Так что говорить, что никаких предпосылок для назначения Путина не было, наверное, нельзя, но все-таки мало, кто ожидал такого решения", - сказал Беспалов.

Матвей Сафронов Николаевич: "Вы Путин? Я вас в телевизоре видел!">>>

Эксперт отметил, что поскольку обществу Путин был практически не известен, мало кто верил, что почти с нуля можно набрать популярность и победить на выборах. "Поэтому шансы Путина на выборах в тот период расценивались как близкие к нулю", - пояснил он.

Однако Путину за четыре с небольшим месяца удалось нарастить рейтинг и одержать победу на президентских выборах в марте 2000 года уже в первом туре. Такой успех, по словам Беспалова, стал возможен благодаря сразу нескольким факторам: с одной стороны, усталость россиян от Ельцина сыграла на Путина, который выглядел его полной противоположностью; с другой, работа грамотных политтехнологов в считанные месяцы помогла создать нового политика, за которого проголосовало большинство. Кроме того, Путин смог проявить себя в сложной ситуации с сепаратистами, завершил войну на Северном Кавказе.

"Сочетание этих факторов привело к тому, что он сумел достаточно быстро нарастить свой рейтинг и уже к декабрю 1999-го - к моменту отставки Ельцина - Путин рассматривался как кандидат номер один на предстоящих выборах", - сказал Беспалов.

"Если в августе 1999 года никому из серьезных аналитиков не казалось, что у Путина есть шансы на победу, то к концу декабря, наоборот, стало ясно, что у других кандидатов нет шансов против него. Эти четыре месяца оказались переломными", - добавил политолог.

Президент надежды

Первый срок президента Путина, как отмечают все эксперты, был одним из самых успешных, так как новому главе государства удалось оправдать все надежды, которые на него возлагали: сплотить страну и завести экономику.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, вспоминая о первом сроке Путина, отмечает, что главными задачами президента стали: борьба с сепаратистскими тенденциями, сохранение единства страны, обеспечение экономического роста. "Путин тогда воспринимался, как человек, который заинтересован в превращении России в современное развитое демократическое государство... Первый срок – это президент надежды, которые он оправдал. Второй срок уже был "сроком результата"… Экономический рост, разделение политики и бизнеса, ему удалось отодвинуть от власти олигархов, люди стали жить лучше, и до кризиса 2008 года страна переживала подъем и экономический рост", - рассказал политолог.

Путин: высокие технологии надо развивать, а не "принюхиваться" к ним>>>

По словам Беспалова, в первые годы своего пребывания у власти большую роль в управлении государством сыграли люди, доставшиеся Путину от команды Ельцина – глава правительства Михаил Касьянов и руководитель администрации Кремля Александр Волошин.

"Эти люди, чтобы мы сейчас не говорили о них, в тот период проявили себя достаточно эффективно, например, успехи во внутренней политике во многом были связаны с именем Волошина", - считает он.

Эксперт добавил, что большую роль в становлении экономики России сыграло правительство Евгения Примакова, так как ему удалось осуществить жесткие меры бюджетной стабилизации, на которых ранее настаивали либералы, в то же время прошли мероприятия, направленные на поддержку реального сектора экономики, ВПК.

"Но Путин, проводя жесткую бюджетную политику, тоже может рассматриваться, как наследник правительства Примакова… Хотя без личного вклада Путина все это не сработало бы, и такого рывка в начале 2000-х не последовало бы. Если в конце 1999-го успех можно было еще отнести к заслуге политтехнологов, то в дальнейшем - это заслуга самого Путина", - полагает аналитик.

Либерал и патриот

На начальном этапе, как отмечает Калачев, Путин производил впечатление человека, который исповедует либеральные идеи. "Хотя он и сейчас исповедует либеральные идеи, но только в экономике", - пояснил политолог.

Путин о том, куда может завести "закручивание гаек" в условиях глобализации>>>

"Путин тогда был молодым либерально мыслящим лидером, но с определенным бэкграундом, который, может, не совсем вписывался в либерализм с точки зрения Запада. Но если вспомнить русский либерализм, например, Павла Милюкова, то русские либералы были патриотами, даже национал-патриотами. И Путин пытался соединить либеральное и патриотическое", - добавил он.

Беспалов также отметил желание Путина сочетать патриотизм с либеральными экономическими взглядами. "Это осталось и сейчас. В этом плане он практически не изменился", - констатировал Беспалов.

По мнению эксперта, перед Путиным стояли задачи, как совместить жесткие силовые меры с необходимостью либеральной экономической политики, сторонником которой он был тогда и остается сейчас.

"С этой точки зрения та комбинация либеральных экономистов на каких-то ключевых позициях, в то же время представителей силовых структур во главе некоторых регионов и ведомств, все эти меры органично сочетались", - пояснил политолог.

Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко также отмечает, что в большую политику Путин пришел как либеральный реформатор. "С одной стороны он удерживал территориальную целостность страны, наводил порядок, ограничивал влияние крупного бизнеса, но с другой стороны он пытался выстроить отношения с Западом и провести в стране реформы, дающие развитие экономики и поощряющие частную инициативу", - сказал он.

Путин: Россия заинтересована в полноформатных отношениях с ЕС>>>

Если реализовать довольно успешные либеральные реформы, дающие развитие экономики, президенту удалось, то выстроить отношения с Западом и сделать Россию частью большого Запада, не получилось, отметил Минченко.

"В этом не его вина, а вина, как он говорит, наших партнеров. Во многом это предопределило разочарование Владимира Путина, потому что идеологически он является западником", - считает эксперт.

Новые взгляды

Если либеральные взгляды на экономику спустя 20 лет у власти у Путина сохранились, то отношения с Западом президент пересмотрел в корне, отмечают политологи.

"Путин полагал, что Россия и Запад могут быть равноправными, полноценными партнерами, и многое будут решать личные взаимоотношения с теми или иными лидерами, которые он выстраивать умел и демонстрировал политику открытости миру и реформ… Путин протягивал руку (западным партнерам), но рука, как он считает, повисла в воздухе", - считает Калачев.

По его словам, со знаменитой мюнхенской речи Путина начинается точка отсчета и переоценка многих идей президента.

Политолог добавил, что позже многие европейские и американские эксперты по международным отношениям критиковали собственные власти за то, что они в свое время не поддержали тот курс, не приняли предложение дружбы от России и не учли ее особенности.

Визитка Путина: раритетный лот можно приобрести в сети>>>

По мнению Беспалова, помимо внешнего политического вектора Путина, за 20 лет претерпела изменения и кадровая политика президента.

"Что касается его подхода в кадровой политике, тот тут изменилось много чего, хотя и тогда, и сейчас он делает ставку на проверенных людей, часто выходцев из силовых структур, но при этом мы видим, что он стал делать ставку на молодых технократов. Последняя волна губернаторских назначений этому является ярчайшим подтверждением", - сказал эксперт.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK