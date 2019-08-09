В Москве пройдут похороны популярного шансонье и куплетиста Вилли Токарева

Токарев ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет, об этом сообщил его сын Антон.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Близкие, коллеги, друзья и поклонники простятся с популярным шансонье Вилли Токаревым в пятницу в храме Святителя Николая в Москве, после чего артиста похоронят на Калитниковском кладбище.

Токарев ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет, об этом сообщил его сын Антон Токарев.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен в качестве исполнителя таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию.

"Прощание пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа. Похоронят на Калитниковском кладбище", - сказал друг семьи, народный артист России Николай Тамразов.

Свои соболезнования в связи с уходом артиста выразили многие коллеги по цеху, среди которых певицы Любовь Успенская и Татьяна Буланова, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, друзья и коллеги артиста, живущие в США, и многие другие.

В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".

Кроме шуточных песен и сатирических куплетов Токарев в своем творчестве затрагивал и острые и социальные вопросы. Кроме того, несмотря на то, что он долгое время жил и работал в США, он никогда не отрекался от России.

За Вилли Токаревым закрепилась слава певца, никогда не отказывающегося от выступления. Он сам всегда повторял, что придерживается собственного правила: выступать везде, куда пригласят. В концертном зале или сельском клубе, в казино или в тюрьме, в ресторане или в Кремлевском дворце.

С конца 1980-х Токарев гастролировал в СССР, затем окончательно переехал в Москву.

Кому достанется наследство певца?

Близкие исполнителя будут получать авторские отчисления за его песни в равных долях.

Родственникам Токарева осталась недвижимость в Нью-Йорке, Москве и в Ялте. В частности, апартаменты в московской высотке на Котельнической набережной площадью 60 квадратных метров, двухкомнатная квартира в Крыму. В курортном городе у шансонье также осталась яхта.

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