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Свечи в храме, иллюстративное фото

В Москве в пятницу простились с шансонье Вилли Токаревым

© Sputnik / Miroslav Rotari
В России
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Похороны певца состоялись на Калитниковском кладбище в Москве

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. В столице России простились с известным музыкантом Вилли Токаревым. Прощальная панихида состоялась в храме Святителя Николая, а похоронили артиста на Калитниковском кладбище.

Певец Вилли Токарев. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
Вилли Токарев: его путь к звезде

Как сообщают российские СМИ, у гроба певца были его супруга и дети, кроме сына Алекса от второго брака со Светланой Радушинской. Проститься с шансонье пришли музыканты Жека, Михаил Шуфутинский и Александр Рапопорт.

Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен как исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года". В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer.

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