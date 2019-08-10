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Международный аэропорт Шереметьево

Как ехать из "Шереметьево": "Аэроэкспресс" отменяет ряд рейсов

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
В России
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Изменения в расписании связаны с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Поезда "Аэроэкспресс" 10-11 августа будут частично ездить по измененному расписанию. Часть рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" отменена, сообщили в пресс-службе компании.

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Такие меры связаны с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге. Наиболее существенные изменения в расписании аэроэкспрессов произойдут с 11.30 10 августа до 15.00 11 августа. Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево", куда прилетают в том числе самолеты компании "Аэрофлот" из Кишинева, можно будет на автобусах. 

Аэропорт
CC0 / Pixabay / SpencerWing
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Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут.

Автобусы будут курсировать в обе стороны с 11.40 до 22.00 с интервалом 10 минут в субботу, 10 августа. В воскресенье, 11 августа, автобусы начнут отправляться в 5.30 и до 7.10 с интервалом 20 минут и далее каждые 10 минут.

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Автобусы будут отправляться в сторону аэропорта "Шереметьево" от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибывать в "Шереметьево" – в терминал F, зону вылета. Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и расположится за зданием терминала "Аэроэкспресс". Автобусы будут прибывать на Белорусский вокзал также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала.

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