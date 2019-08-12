В России продолжаются лесные пожары

Постоянно находятся под наблюдением пожарных и контролируются космическим мониторингом 301 лесной пожар, сообщает российский Авиалесоохраны.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В труднодоступных районах регионов России действуют 301 лесной пожар на площади свыше 2,7 миллиона гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Работы по тушению на этих территориях прекращены по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 301 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 2 743 000 га" – говорится в сообщении.

Неделю назад, 5 августа, в труднодоступных местах действовали 270 пожаров на площади 2,3 миллиона гектаров. Таким образом, площадь пожаров выросла на более чем 400 тысяч гектаров.

Работы по активному тушению проводятся на площади 283 тысяч гектаров.

Режим ЧС введен в 4 субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в трех муниципальных районах Республики Бурятия.

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