Супруга Валентина Гафта рассказала о его самочувствии

Согласно информации СМИ, актер попал на прошлой неделе в больницу с инсультом.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Состояние известного артиста Валентина Гафта прокомментировала его жена Ольга Остроумова. Она рассказала российским журналистам, что он чувствует себя хорошо, но все еще находится в больнице.

Народный артист России Валентин Гафт находится в клинике с 7 августа. Согласно информации СМИ, актер попал в больницу с инсультом.

"Состояние Валентина Иосифовича нормализовалось, чувствует себя хорошо, давление тоже хорошее, но речь о выписке еще не идет, нет, не торопимся", - сообщила Остроумова.

Биография Валентина Гафта

Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935-го в Москве в еврейской семье, приехавшей из Черниговской области (Прилуки).

Отец Гафта был военюристом 3-го ранга, прошел Великую Отечественную войну, мать занималась хозяйством.

В школе Гафт начал участвовать в самодеятельности, играл в спектаклях.

Гафт тайком подал документы в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. За два дня до экзаменов юноша встретил на улице знаменитого актера Сергея Столярова и попросил "прослушать" его. Артист удивился, но не отказал и даже помог советами.

В школу-студию МХАТ Гафт поступил с первой попытки, сдав экзамен на отлично. В 1957-м окончил учебу.

Сначала играл в театре, в 1956-м дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте".

Валентин Гафт был женат несколько раз. Первая жена — манекенщица Елена Изергина, второй раз был в браке с балериной Инной Елисеевой. С 1996-го женат на актрисе Ольге Остроумовой.

Валентин Гафт неоднократно выступал в защиту животных: за принятие закона против жестокого обращения, введение поста Уполномоченного по правам животных.

Гафт имеет множество наград и званий. В частности, орден "За заслуги перед Отечеством" (II, III и IV степеней), орден Дружбы.

С 1978-го - Заслуженный артист РСФСР, с 1984-го - Народный артист РСФСР.

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