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Танк

Один из пяти танков "ядерного апокалипсиса" найден в России - фото

© Sputnik / Евгений Биятов
В России
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Машина весом в 42 тонны имеет надежную защиту от оружия массового поражения и устройства контроля внешней среды.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".

По информации издания, всего было выпущено пять машин этой модели. Их также называли самыми "тяжелыми лимузинами", так как они должны были использоваться как командно-штабные машины для высшего военно-политического руководства СССР.

У танков, рассчитанных на шесть человек, была надежная защита от оружия массового поражения, поэтому их вес составлял 42 тонны.

Ленинградские конструкторы снабдили бронетехнику мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами воздуха и кондиционером. Кроме того, танки оснащены новейшими на тот момент системами связи и наблюдения, телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.

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Первую единицу изготовили в начале восьмидесятых годов, за основу было взято шасси танка Т-80. В качестве силовой установки использовали 1100-сильный газотурбинный ГТД-1000ТФ, после чего "Ладога" получила ГТД-1250, обладавший большей мощностью. Оба двигателя могли автоматически проводить очистку от пыли, в том числе радиоактивной.

По шоссе танки разгонялись до 70 километров в час, запас хода составлял 350 километров.

​Машину опробовали в Чернобыле в 1986 году, где ее использовали для разведки местности. Позже полученный опыт использовали для создания более современных образцов танков.

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