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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, архивное фото

В ФСБ заявили о попытках вербовки студентов-иностранцев в вузах РФ

© Sputnik / Андрей Стенин
В России
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Международные террористы продолжают попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды мигрантов и иностранных студентов, учащихся в вузах России, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях", - сказал глава ведомства. 

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Бортников добавил, что необходимо принимать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов.

Глава ФСБ подчеркнул, что руководители федеральных органов исполнительной власти должны обратить внимание на эту проблему.

В свою очередь, эксперты считают, что самым страшным и эффективным способом вербовки, с точки зрения идеологов  организации ИГ (террористическая организация, запрещенная во многих странах, включая Россию и Молдову) является видеоконтент. Особенно опасны видеокомиксы, к котором сильно восприимчивы молодые ребята от 14 до 16 лет.

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