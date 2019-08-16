В России опубликован список вредных профессий для женщин

В России женщинам запрещено трудиться на химических производствах, заниматься добычей нефти и газа, освободят их также от работ, связанными "с подъемом и перемещением тяжестей в ручную независимо от видов должностей".

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Новый перечень работ, которыми официально запрещено заниматься женщинам в России, утвердил Минтруда и социальной занятости РФ, сообщается на официальном сайте.

В список вошли 100 профессий с вредными или опасными условиями труда. Например, теперь в России женщинам запрещено работать на химических производствах, заниматься подземными и горными работами, металлообработкой, бурением скважин, добычей нефти и газа, черной и цветной металлургией, радиотехническим и электронным производством, а также производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов.

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В том числе представительницам слабого пола нельзя заниматься судостроением, производством целлюлозы, бумаги и картона, цемента, теплоизоляционных материалов. Освободят женщин работ, связанными "с подъемом и перемещением тяжестей в ручную независимо от видов должностей" и многое другое.

А вот с 1 января снимут запрет работы для женщин дальнобойщиками и машинистом электропоезда.

Скорректировать этот список предлагалось неоднократно, в том числе со стороны Минтруда и профсоюзов.

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