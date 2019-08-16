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Первый полет новейшего беспилотника Охотник

В небе грозная связка: ударный беспилотник и истребитель - видео

Министерство обороны РФ
В России
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17 0 0

Экспериментальный "Охотник" получил в качестве самолета сопровождения уже имеющий прочную репутацию Су-30СМ.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем. Соответствующее видео появилось на официальной странице Минобороны в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как "Охотник" взлетает с аэродрома с неубранным шасси. В полете его сопровождает истребитель Су-30СМ.

Первый полет "Охотника" состоялся в начале августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора беспилотник несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров, а затем выполнил посадку.

"Охотник" должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Аппарат оснащен турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27, а также аппаратурой, позволяющей вести оптико-электронную, радиотехническую и другую разведку. При этом на крыле дрона нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.

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