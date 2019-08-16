Орден мужества и звания Героев: Путин наградил летчиков аварийно севшего А321

КИШИНЕВ, 16 авг –Sputnik. Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле в Подмосковье.

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Российский лидер также выразил надежду на то, что подобные происшествия всегда будут большой редкостью либо же не будут случаться вовсе. Уровень профессиональной подготовки экипажа лайнера А321 Путин назвал удовлетворительным.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел накануне и едва не стоил жизни более чем 200 людям. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK