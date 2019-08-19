Спикер Госдумы рассказал о вмешательстве извне во внутренние дела России

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Принцип невмешательства во внутренние дела должен лежать в основе взаимоотношений с РФ, огромное количество фактов говорит об обратном. Об этом заявил журналистам в Москве председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что 30 августа состоится первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне.

"Мы приняли решение, основываясь на принципе, которым руководствуется наша страна - невмешательство в суверенные дела других государств. В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией. Учитывая, что огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем", - цитирует Володина РИА Новости.

Он отметил, что в понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов. Парламентарии для незамедлительного начала работы в составе комиссии будут отозваны из отпусков.

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