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Спикер Госдумы рассказал о вмешательстве извне во внутренние дела России

© Sputnik / Владимир Федоренко
В России
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Первое заседание  комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне состоится 30 августа.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Принцип невмешательства во внутренние дела должен лежать в основе взаимоотношений с РФ, огромное количество фактов говорит об обратном. Об этом заявил журналистам в Москве председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что 30 августа состоится первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне. 

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"Мы приняли решение, основываясь на принципе, которым руководствуется наша страна - невмешательство в суверенные дела других государств. В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией. Учитывая, что огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем", - цитирует Володина РИА Новости.

Он отметил, что в понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов. Парламентарии для незамедлительного начала работы в составе комиссии будут отозваны из отпусков.

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