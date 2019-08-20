СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Известный режиссер и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров находится в одной из московских клиник, сообщает российский телеканал.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Известный российский режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров попал в реанимацию, сообщает во вторники телеканал РЕН ТВ.

В последние дни 85-летний режиссер чувствовал недомогание, но лечь в больницу не спешил. За помощью медиков Захаров обратился только после того, как появилась тяжелая одышка.

Предварительный диагноз - двусторонняя пневмония. Учитывая возраст и достаточно тяжелое течение заболевания, Марк Анатольевич был помещен в реанимационное отделение одной из московских клиник. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Марк Захаров руководит театром имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") более 40 лет. На его счету десятки удачных спектаклей и фильмов, которые были одними из самых любимых в СССР: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

В театре у Марка Захарова играли блистательные актеры советского кино, многих из которых уже нет в живых: Евгений Леонов, Александр Абдулов, Николай Караченцев, Олег Янковский.