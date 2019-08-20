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Министерство иностранных дел России

В российском МИД прокомментировали испытание США запрещенной ракеты

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В России
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19 0 0

Ранее Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Москва не позволит Соединенным Штатам втянуть себя в гонку вооружений. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он прокомментировал испытание американской неядерной крылатой ракеты наземного базирования, запрещенной договором РСМД, который прекратил своей действие второго августа. Ранее Пентгон сообщил, что в воскресенье были произведены испытания соответствующей ракеты. Она успешно поразила цель после 500 километров полета.

" Втянуть в дорогостоящую гонку вооружений себя мы не позволим. И как вчера заявил президент (Владимир) Путин во Франции, мы подтверждаем твёрдую приверженность нашему одностороннему мораторию на развертывание подобных систем, если и когда они у нас появятся, до тех пор пока США не будут их размещать где-либо в мире", - цитирует Рябкова РИА Новости

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik / Ilya Pitalev
Москва будет отслеживать действия Вашингтона по разработке и размещению РСМД

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который подтвердил приверженность Москвы одностороннему мораторию на развертывание подобных систем.

По словам дипломата, Россия пойдет на такой шаг только в ответ на аналогичные действия США.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены договором.

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