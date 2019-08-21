Фраза члена экипажа А321 стала принтом на футболке, запущенной в продажу RT

Бортпроводник аварийно севшего самолета произнес этот призыв-напутствие во время эвакуации пассажиров.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с надписью "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы".

Теперь футболку с легендарной фразой бортпроводника А321 можно купить в нашем магазине. Спешите!https://t.co/6oFXaATjph pic.twitter.com/5nQhJSepfV — RT на русском (@RT_russian) 21 августа 2019 г.

Это фраза, которую произнес старший бортпроводник лайнера А321 Дмитрий Ивлицкий, после экстренной посадки, во время эвакуации пассажиров.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помогли амбулаторно.

Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России. Остальные члены экипажа удостоены орденов Мужества.

Телеканал RT запустил интернет-магазин сувенирной продукции в декабре 2018 года.

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