Мария Захарова и лезгинку может выдает лихо - видео

В этом убеждают кадры, размещенные в аккаунте российского дипведомства в твиттере.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам, где вышла танцевать в центр круга в паре с профессиональным танцором под аплодисменты окружающих.

Ранее представитель дипведомства провела брифинг на полях форума и пообщалась с молодежью.

Это уже не первый танцевальный экспромт Захаровой. В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН она станцевала "Калинку", что вызвало бурный отклик в соцсетях.

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