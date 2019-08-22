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Первый полет беспилотника Форпост-Р

Первый полет разведывательного беспилотника "Форпост-Р" - видео

Министерство обороны РФ
В России
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22 0 0

По сравнению с предыдущей версией неизменными остались лишь внешние обводы.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Минобороны опубликовало видео первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р".

На кадрах можно видеть пробег аппарата по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет над лесом и посадку.

В военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА представляет собой полностью обновленную модификацию хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост" (это лицензионная копия израильского аппарата IAI Searcher Mk II, их собирают для Минобороны на Уральском заводе гражданской авиации).

Прежними в новом беспилотнике остались лишь внешние обводы, подчеркнули в Минобороны.

"Аппарат создан из отечественных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем АПД-85", — говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения машины на 100 километров и повысила защиту от иностранных средств радиоэлектронной борьбы.

Серийная поставка беспилотника в войска начнется с 2020 года.

Масса аппарата составляет порядка 500 килограммов. Продолжительность полета — 18 часов, высота — до шести тысяч метров.

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