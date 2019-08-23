Песков напомнил слова Путина об осторожном оптимизме от разговоров с Зеленским

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В Кремле с осторожным оптимизмом относятся к российско-украинским отношениям, считая важным диалог президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами — между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определённые контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", — сказал Песков в ответ на вопрос о возможности скорого обмена с Украиной удерживаемыми лицами.

Он также напомнил заявление Путина об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте российско-украинских отношений.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK