Новый рекорд России: в Москве развернули гигантский триколор - видео

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Триколор площадью более 2500 кв. м развернули в субботу Москве. Акция прошла на проспекте Академика Сахарова. Приурочена она была ко Дню национального флага России.

Кроме главного флага, участники мероприятия развернули флаги всех регионов России. По сообщению организаторов, участие во флешмобе приняли участие более 1 тысячи человек.

"Общая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов Российской Федерации с результатом 2541 квадратный метр официально объявляется зарегистрированной", - рассказал журналистам эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.

Таким образом в участники флешмоба установили новый рекорд.

После акции в Москве начался концерт в честь 350-летия российского флага.