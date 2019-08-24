Стали известны подробности госпитализации Петра Мамонова

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Известный актер, музыкант и переводчик, основатель рок-группы "Звуки МУ" ("Звуки московских улиц")Петр Мамонов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на его страничках в социальных сетях.

Мамонов был госпитализирован в субботу. Позже в СМИ появилась информация, что у него инфаркт.

Это сообщение подтвердили из его близкого окружения.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", - сказано в сообщении.

Супруга русской рок-легенды Ольга в интервью РИА Новости рассказала подробности.

"Мы в деревне живем, за 140 км, я зачем-то утром его затащила в машину, повезла в Москву, я же не знала, что происходит, вижу лишь, что человеку плохо. Три часа в дороге, а у него ночью все это случилось. В Москве вызвали скорую, они подтвердили инфаркт и в Первую градскую больницу сразу отвезли, в реанимацию", - сообщила она.

Петр Николаевич Мамонов – музыкант, известный широкому кругу поклонников рок-музыки по творчеству культовой группы "Звуки Му". Кроме того, Мамонов завоевал любовь зрителей как актер, исполнивший драматические роли в ряде серьезных философских картин, поэт и артист моноспектаклей.

Одна из самых известных его кинолент "Остров", где он сыграл старца Анатолия, искупающего страшный грех. На момент, когда снимался фильм, Мамонов превратился в отшельника. Музыкант удалился от цивилизации, поселившись в деревне Ефаново в Подмосковье.

Также Мамонов сыграл Ивана Грозного в нашумевшем фильме Павла Лунгина "Царь".