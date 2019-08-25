СМИ: Олег Меньшиков экстренно госпитализоран

Представители Меньшикова пока не прокомментировали информацию о госпитализации актера.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Известный российский актер и режиссер Олег Меньшиков попал реанимацию, пишет "Российская газета".

Артист был госпитализирован в одну из ведомственных клиник в субботу поздно вечером.

Отмечается, что Меньшикову стало плохо после употребления алкоголя.

Подробности произошедшего не сообщаются. Представители Меньшикова пока не прокомментировали информацию о госпитализации актера.

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Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове Московской области. Отец - Евгений Меньшиков - был военным инженером, мать - Елена и Меньшикова - врачом-невропатологом.

После окончания общеобразовательной и музыкальной школ в 1977-м поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Дебют в кино состоялся в 1980-м в картине Сурена Шахбазяна "Жду и надеюсь". В фильмах "Родня" и "Полёты во сне и наяву" снимался в эпизодических ролях.

Учась на последнем курсе Театрального училища, был приглашен Михаилом Козаковым на роль Костика в картине "Покровские ворота". На экран фильм вышел в 1982-м, и именно эта роль принесла актеру популярность и любовь зрителей.

После окончания театрального училища в 1981-м поступил в Малый театр. Через год был призван в Советскую армию, где проходил службу в Центральном академическом театре.

В 1985-м Меньшиков перешел в труппу театра имени Ермоловой, где проработал до 1989-го.

Меньшиков продолжал сниматься и в кино. Так, актер сыграл в картине "Утомленные солнцем". Роль в фильме-лауреате "Оскар" стала одной из самый ярких в творческой биографии Меньшикова и принесла ему несколько премий.

В 2001-м Меньшиков учредил премию для российских театральных критиков — "Лучший критик сезона" имени А. Кугеля.

В начале 2008-го актер поставил свой первый моноспектакль "1900" на сцене Театра имени Моссовета в рамках фестиваля "Черешневый лес".

С 2012 -го назначен худруком драматического Театра имени Ермоловой. В том же году появился в образе хоккейного тренера Анатолия Тарасова в фильме "Легенда № 17".

Актер снимался в фильмах "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Притяжение", "Гоголь. Начало" и "Гоголь. Страшная месть".

В 2003-м получил Народного артиста Российской Федерации.

С 2005-го Меньшиков женат на актрисе Анастасии Черновой.

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