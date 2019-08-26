Президент России поздравил граждан Молдовы с Днем независимости

Глава российского государства направил президенту Молдовы поздравительное письмо, в котором обратился ко всем гражданам Молдовы с теплыми пожеланиями.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу государства Игоря Додона и весь народ Молдовы с Днем независимости и прошедшей 75-летней годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков.

В поздравительном послании, поступившем на имя Игоря Додона, Владимир Путин попросил передать всем гражданам, проживающим в Молдове, пожелания "счастья, благополучия и процветания".

"Важно, что сегодня славные традиции братской дружбы и взаимовыручки объединяют народы России и Молдовы, помогают развивать взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами", - сказано в тексте послания.

Российский лидер попросил президента Молдовы также передать всем проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны самые теплые поздравления и слова сердечной признательности.

"В суровые военные годы наши отцы и деды плечом к плечу сражались на фронте и в партизанских отрядах. Их беспримерные подвиги являются для нас символом мужества и самоотверженности, патриотизма и верности долгу", - написал президент РФ.

Во вторник, 27 августа, Молдова отметит 28 годовщину со дня провозглашения независимости, а в минувшую субботу в стране прошли масштабные памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине победоносного завершения Ясско-Кишиневской наступательной операции и избавления Молдовы от фашизма.

В минувшую субботу в российской столице, в Парке Победы прогремел салют в честь освобождения Молдовы от нацистов в августе 1944 года. Небо над российской столицей раскрасили 2500 праздничных фейерверков.

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