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Вертолет Ансат

"Винтокрылый Aurus": хит международного авиасалона МАКС-2019 - фото

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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"Вертолеты России" представили широкой публике сразу три новинки в гражданской линейке.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Вертолет "Ансат" с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus представили на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщает производитель на своем официальном сайте.

Автомобиль Aurus Senat
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"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), подчеркивает, что новая машина имеет интерьер повышенной комфортности, спроектированный собственными дизайнерами совместно с коллегами из ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).

При разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами.

"Вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров", - отметили в холдинге.

Вертолетом "Ансат" на авиасалоне МАКС-2019 уже заинтересовалась турецкая сторона во время осмотра экспозиции президентами Владимиром Путиным Тайипом Эрдоганом.

Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019
© Sputnik / Алексей Никольский
Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019

В ответ производители уточнили, что стоимость вертолета составляет 7 миллионов долларов, однако если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться.

"Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с самой системой обслуживания, сервисными центрами", - уточнили представители предприятия.

На МАКС-2019 "Вертолеты России" представили еще две новинки в гражданской линейке - средний многоцелевой Ка-62 и первый серийный вертолет Ми-38.

Кроме того, на "статике" будут представлены макет легкого однодвигательного вертолета VRT500 и беспилотный летательный аппарат VRT300 разработки конструкторского бюро "ВР-Технологии".

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