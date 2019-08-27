Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

Лидеры России и Турции ознакомились с экспозицией авиасалона МАКС-2019.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Новейший российский истребитель Су-57 рассмотрели президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Самолет представлен на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Лидеры двух стран поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.

Затем к ним присоединились министры обороны России и Турции, и участники беседы продолжили обсуждение увиденного.

Помимо этого, президенты России и Турции осмотрели истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Эту машину Путин и Эрдоган также осмотрели изнутри, поднявшись на борт. Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200, где российский лидер лично рассказал турецкому коллеге об основных его характеристиках.

Затем Путин и Эрдоган поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21, где осмотрели кабину и салон новейшего лайнера.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара -после того, как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35 рассматривает возможность закупки у России многоцелевых истребителей Су-35.

Официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019 выступает МИА "Россия сегодня".

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