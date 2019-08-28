10:33 28 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD17.94
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.71
Поиск
поезд Кишинев - Яссы tren Chisinau - Iasi

Из Молдовы в Россию идут "колбасные поезда": в Брянске прошли задержания

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В России
Получить короткую ссылку
99 0 0

В попытке заработать на жизнь граждане нашей страны неудержимы: несмотря на установившуюся жару, они провозят в поездах из Кишинева в Москву скоропортящиеся продукты, но не для себя, а чтобы реализовать их на московских рынках.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Что ни неделя, то громкие задержания на Брянской таможне, связанные с гражданами Молдовы. На железнодорожном пограничном КПП в Брянской области России таможенники, проводя осмотр поезда, следовавшего по маршруту Кишинев-Москва, обнаружили сотни килограммов скоропортящейся продукции - мясных изделий, сала, фруктов. Товар перевозили в столицу России наши соотечественники с целью реализации на рынках. 

Совместно с сотрудниками Россельхознадзора брянские таможенники за неделю предотвратили ввоз на территорию России 144 килограммов соленого сала, примерно такой же объем сырого мяса, 82 килограмма колбасных изделий, а также 134 килограмма столового винограда, персиков и слив.

Граждане Молдовы особо не скрывали незадекларированный и запрещенный груз, пишут региональные брянские СМИ.

Белорусско-украинская граница
© Sputnik / Виктор Толочко
На Брянской таможне попался молдаванин, незаконно провозивший награды

Они прятали продукты в ручной клади, расположив их в пространство под полкой плацкартного вагона. Антисанитарные условия, в которых везли провиант, и вовсе поражают. В вагоне без кондиционера продукты могли легко испортиться и, если бы их реализовали незаконно на московских рынках, страшно предположить, к каким последствиям для здоровья покупателей это могло бы привести. 

Продукты были изъяты у граждан Молдовы, а они подвергнуты административной ответственности, в соответствии с законами Российской Федерации.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове поезд загорелся на ходу: пассажиров охватила паника - подробности
По маршруту Кишинев-Яссы пустили дополнительные поезда
В российских поездах появились вагоны с приятными ароматами
Теги:
задержание, Брянск, таможня, поезда, продукты, контрабанда, поезд


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Огромная честь – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
"Огромная честь" – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться