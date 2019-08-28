Из Молдовы в Россию идут "колбасные поезда": в Брянске прошли задержания

В попытке заработать на жизнь граждане нашей страны неудержимы: несмотря на установившуюся жару, они провозят в поездах из Кишинева в Москву скоропортящиеся продукты, но не для себя, а чтобы реализовать их на московских рынках.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Что ни неделя, то громкие задержания на Брянской таможне, связанные с гражданами Молдовы. На железнодорожном пограничном КПП в Брянской области России таможенники, проводя осмотр поезда, следовавшего по маршруту Кишинев-Москва, обнаружили сотни килограммов скоропортящейся продукции - мясных изделий, сала, фруктов. Товар перевозили в столицу России наши соотечественники с целью реализации на рынках.

Совместно с сотрудниками Россельхознадзора брянские таможенники за неделю предотвратили ввоз на территорию России 144 килограммов соленого сала, примерно такой же объем сырого мяса, 82 килограмма колбасных изделий, а также 134 килограмма столового винограда, персиков и слив.

Граждане Молдовы особо не скрывали незадекларированный и запрещенный груз, пишут региональные брянские СМИ.

Они прятали продукты в ручной клади, расположив их в пространство под полкой плацкартного вагона. Антисанитарные условия, в которых везли провиант, и вовсе поражают. В вагоне без кондиционера продукты могли легко испортиться и, если бы их реализовали незаконно на московских рынках, страшно предположить, к каким последствиям для здоровья покупателей это могло бы привести.

Продукты были изъяты у граждан Молдовы, а они подвергнуты административной ответственности, в соответствии с законами Российской Федерации.

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