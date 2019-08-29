В России предотвратили серию терактов

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. ФСБ России предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности. Их пришлось обезвреживать на месте, так как перевозить бомбы было слишком опасно, уточняется в релизе.

После этого удалось найти и задержать человека, смастерившего эти устройства. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.

Мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур".

Связан ли он с какими-либо организациями или действовал в одиночку, ФСБ не уточняет.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK