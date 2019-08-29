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ФСБ России

В России предотвратили серию терактов

photo: FSB RC
В России
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Самодельные взрывные устройства большой мощности пришлось обезвреживать на месте

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. ФСБ России предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, архивное фото
© Sputnik / Андрей Стенин
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Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности. Их пришлось обезвреживать на месте, так как перевозить бомбы было слишком опасно, уточняется в релизе.

После этого удалось найти и задержать человека, смастерившего эти устройства. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.

Мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур".

Связан ли он с какими-либо организациями или действовал в одиночку, ФСБ не уточняет.

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