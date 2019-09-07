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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова

В Москве задержали подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову

© Sputnik / Владимир Песня
В России
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Подозреваемым в нападении на Эллу Памфилову оказался уроженец Казахстана.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, сообщила журналистам в Москве официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой", - сказала Волк.

Напомним, несколько дней назад неизвестный проник в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. На данный момент Памфилова находится в нормальном самочувствии и может участвовать в публичных мероприятиях.

Журналистам в Москве стали известны имя и возраст подозревамеого. Агрессором оказался приезжий из Казахстана.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что напавший на главу ЦИК преступник будет пойман в ближайшее время. 

"После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

 



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