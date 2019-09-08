КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В России стартовал единый день голосования - выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах. Наибольшее внимание приковано к Москве - в столице выбирают депутатов Мосгордумы - и к Петербургу - горожане голосуют за губернатора.

Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в федеральный закон "О политических партиях" и федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).

В выборах в Мосгордуму принимают участие 225 кандидатов. Впервые на нескольких участках пройдёт эксперимент по электронному голосованию.

День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК. Как пояснил зампред Центризбиркома Николай Булаев, заявлений о нарушении, на которые стоит немедленно реагировать, на горячую линию не поступало.