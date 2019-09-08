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Бывший пилот борта №1 рассказал об экстремальном полете с Путиным

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
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Бывший пилот президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал об экстремальной посадке самолета с Владимиром Путиным на борту.

КИШИНЕ, 8 сен — Sputnik. Бывший пилот президентского самолета Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о самом сложном полете с Владимиром Путиным, предает радио Sputnik с ссылкой на НТВ.

В один из перелетов главы государства из Москвы в Санкт-Петербург экипажу удалось предотвратить серьезное происшествие. Владимир Путин торопился на важную встречу, поэтому было принято решение лететь несмотря на то, что погода для полета была неблагоприятной.
По словам Федорушкина, лайнер с российским лидером на борту попал в зону сильной турбулентности.

"У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали девять тысяч метров, и нас мотало так, что, если бы не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались", – вспоминает бывший командир президентского самолета.

Самолет пришлось сажать в мощнейший ливень, к тому же во время полета отказал автопилот.

Пилот признался, что этот вылет стал самым сложным за всю его 40-летнюю карьеру.

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