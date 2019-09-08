20:34 08 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.91
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.71
Поиск
Social media

Политическую рекламу Google и Facebook расценили как вмешательство в выборы

CC BY 2.0 / Stock Catalog / facebook
В России
Получить короткую ссылку
22 0 0

Нарушения со стороны Google и Facebook, разместивших в день голосования в России политическую рекламу, станут предметом серьезного разбирательства в Совете Федерации РФ.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин рассказал о качестве выборов

Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела России, сообщили журналистам в  Роскомнадзоре.

 Глава  комиссии Совета Федерации о защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что эти факты станут предметом серьезного разбирательства в Совфеде.

"У нас отработана схема общения с представителями этих компаний. В любом случае это будет предметом серьезного разбирательства комиссии", - цитирует российского сенатора РИА Новости.

Он также отметил, что лично увидел на русскоязычном телеканале Euronews 8 сентября передачу, в которой представители оппозиции призывают голосовать против определенных кандидатов. "Это нарушение законодательства, которое также требует разбирательства", - подчеркнул сенатор.

"Мы будем разбираться со всеми, кто нарушает законодательство РФ", - отметил он.

В России в воскресенье прошел единый день голосования.
Так, россияне выбиралит депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов - в 16 субъектах. В 22 административных центрах прошли выборы городских дум, а в трех столицах регионов выбирали глав муниципальных образований.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Другой мир: Ухань - седьмой по численности населения город в Китае
Новая волна мигрантов докатится до Балтии
Лидер Турции Эрдоган пригрозил Европе новой волной мигрантов - видео
Сколько денег находится в обращении в Молдове
Структура нацвалюты в Молдове: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться